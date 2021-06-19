'Vefa'lı yıl dönümü

Aşılama ve tedbirlere uyulmasının ardından vaka sayılarının düşmesine rağmen Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İzmir Karabağlar Kaymakamlığı'na bağlı Vefa grup üyeleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 90 yaşındaki Rahmi ve Arife Düzbiçen çiftinin 67. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Evin bahçesinde düzenlenen kutlama partisinde Düzbiçen çifti pasta kesti.



Yapılan sürprizle mutluluk yaşayan emekli bandocu Rahmi Düzbiçen, görevlilere cümbüş çalarak teşekkür etti.

