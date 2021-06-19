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19 Haziran 2021 Cumartesi 17:21:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 17:21:00

'Vefa'lı yıl dönümü

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Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı

Aşılama ve tedbirlere uyulmasının ardından vaka sayılarının düşmesine rağmen Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İzmir Karabağlar Kaymakamlığı'na bağlı Vefa grup üyeleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 90 yaşındaki Rahmi ve Arife Düzbiçen çiftinin 67. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Evin bahçesinde düzenlenen kutlama partisinde Düzbiçen çifti pasta kesti.

Yapılan sürprizle mutluluk yaşayan emekli bandocu Rahmi Düzbiçen, görevlilere cümbüş çalarak teşekkür etti.

Etiketler : vefa destek yıldönümü
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