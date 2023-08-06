Van'da rahatsızlanan hamile kadın, emniyete ait helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Kaynak: IHA
Van'ın Çatak ilçesinde rahatsızlanan hamile bir kadın, emniyete ait Skorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Dalbastı Mahallesi Altın Çeşme bölgesinde ikamet eden Saadet Tinç (33) isimli hamile kadının rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Hastanın durumu göz önüne alınarak Van Emniyet Müdürlüğünden Skorsky helikopter talep edildi. Talep üzerine hemen havalanan helikopter, Altın Çeşme bölgesinde 8. gebeliği olan hasta kadını alarak Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü apronuna getirdi. Burada hazır bekletilen UMKE ekipleri tarafından ambulansa alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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