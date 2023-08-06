VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'dan Nijer kararı: Askeri üste asker sayısı azaltılıyor
İran'da inşaat halindeki binalar çöktü: 3 kişi öldü
İngiltere Süper Kupa'sının sahibi Arsenal oldu
Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle Filistinli 6 bedevi aile göç etti
Çanakkale'deki yangın kontrol altında
Van'da rahatsızlanan hamile kadın, emniyete ait helikopterle hastaneye ulaştırıldı
06 Ağustos 2023 Pazar 19:51:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 19:51:00

Van'da rahatsızlanan hamile kadın, emniyete ait helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Van'ın Çatak ilçesinde rahatsızlanan hamile bir kadın, emniyete ait Skorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Dalbastı Mahallesi Altın Çeşme bölgesinde ikamet eden Saadet Tinç (33) isimli hamile kadının rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Hastanın durumu göz önüne alınarak Van Emniyet Müdürlüğünden Skorsky helikopter talep edildi. Talep üzerine hemen havalanan helikopter, Altın Çeşme bölgesinde 8. gebeliği olan hasta kadını alarak Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü apronuna getirdi. Burada hazır bekletilen UMKE ekipleri tarafından ambulansa alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : van van helikopter van hamile kadın helikopter
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX