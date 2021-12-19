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19 Aralık 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 16:30:00

Van'da Pers mezarlığı bulundu

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VAN'ın Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde 10 ay önce kaçak kazı sonrası ekiplerin bölgede başlattığı kurtarma kazısında kentte ilk defa Pers Mezarlığı bulundu.

VAN'ın Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde 10 ay önce kaçak kazı sonrası ekiplerin bölgede başlattığı kurtarma kazısında kentte ilk defa Pers Mezarlığı bulundu. Birinci derece sit alanı ilan edilen alanda önümüzdeki yıl da çalışma yürütüleceğini belirten Van Müze Müdürü Erol Uslu, "Bölgede yaptığımız çalışmalarda Müslüman mezarlığı, altta Pers, biraz daha altında ise belgelediğimiz tümülüs olduğuna işaret eden bazı veriler var" dedi.

Etiketler : Pers mezarlığı VAN Edremit ilçesi
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