  • BIST
    1546.6
  • Dolar
    7,3680
  • Euro
    8,9548
  • Altın
    437,1540
İstanbul
2 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan koronavirüs aşısı olacak
İngiliz büyükelçi açıkladı: “Bakanımız Türk SİHA'larından bayağı etkilendi”
Bakan Koca: Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti
Aleyna Yurtkölesi'nin katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde kendini astı
Bakan Varank, FOX TV'nin yalanını ortaya çıkardı!
Beklenen an geldi: Aşılama başladı
İstanbul'da aşı dağıtımı başladı! Araç çıkışları havadan görüntülendi
Biden'dan azil kararı sonrası ilk açıklama
İstanbul için kar alarmı verildi: Aniden bastıracak
Estetik merkezine kamp kurdular
Kenan Doğulu'dan jet hızıyla alışveriş
Kubilay Aka'dan sürpriz ziyaret
Gülben Ergen'den samimi açıklamalar! 'Negatif insanlara hayatımda yer yok'
Derya Tuna pandemi döneminde mutfağa sardı
Cem Özer 20 yıl sonra radyoda
Hera Aslan'dan detoks sonrası şehre dönüş
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan evlilik adımları
Mehmet Aslantuğ'un sokak tarzı dikkat çekti!
Sefirin Kızı'nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!
Alkışlanacak aile
Karadeniz'de bir ilk: Balıklar tersine göçe başladı
Türk Masalları Uyanıyor
Chloe Loughnan koronavirüse yakalandı
İsmail Hacıoğlu'nun keyfi yerinde!
14 Ocak 2021 Perşembe 01:36:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 17:21:00

Van'da 'karga' istilası

ABONE OL

Van'ın Erciş ilçesinin Kasımbağı Mahallesi semalarını, son dönemde, gün batımına yakın saatlerde kargalar kaplamaya başladı.

Güneşin ufukta kaybolduğu anlarda ortaya çıkan yüzlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Mahallede yaşayanlar karga istilasından hem çıkardıkları ses hem de lazın ekinlerinin zarar görme ihtimali nedeniyle endişelendiklerini belirtti.

Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı daha fazla olan Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda kargalar nedeniyle endişeli. Akşam saatlerine doğru ortaya çıkan yüzledce karga, bir süre havada toplu halde sağa-sola uçup, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte evlerin çevresindeki ağaçlara konuyorlar. Mahalleli, kargaların yoğun görüntüsünden de çıkardıkları seslerden de büyük rahatsızlık yaşıyor.

Geçmiş yıllara göre kurak bir kış geçiren Kasımbağı Mahallesi sakinleri ekinlerinden dolayı da büyük endişe yaşıyor. Kasımbağı'nda oturan Burhan Özcan (30), "Kışın başladığı ilk aylarda mahallemize sürüler halinde gelen kargalar, ağaçlık alanlar ve yerleşim alanlarına konuyorlar. Yaz mevsiminde ekinlerimize zarar veren kargalar, kış mevsiminde mahallemizin tamamını istila ediyor. Akşam güneş batımında gelen kargalar, sabah gün doğmaya yakın ise köyümüzü terk ediyorlar. Karga sesleri çok rahatsız edici. Herkes büyük rahatsızılk yaşıyor, geceleri uyuyamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Sayıları hiç bu kadar fazla olmamıştı" dedi

Etiketler : karga Van yaşam
Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun iddialarına bakın ne yanıt verdi
Evliliklerini ticari!

Evliliklerini ticari!
Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız

Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız
Dilara Aksüyek ve Onur Bay yasak tanımıyor!

Dilara Aksüyek ve Onur Bay yasak tanımıyor!
Şarkıcı Bedük Londra'dan seslendi

Şarkıcı Bedük Londra'dan seslendi
İkinci bebek heyecanı

İkinci bebek heyecanı
Gökçe Bahadır'ın partneri Metin Akdülger oldu

Gökçe Bahadır'ın partneri Metin Akdülger oldu
24 yıl sonra hatırlanırsınız inşallah!

24 yıl sonra hatırlanırsınız inşallah!
Şeyma'nın özlemle sınavı

Şeyma'nın özlemle sınavı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER