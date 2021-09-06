Valinin aracı gazinin gelin arabası oldu

Malatya Valisi Aydın Baruş'un makam aracı, gazi Yalçın Yedek'in düğününde gelin arabası olarak kullanıldı. Gazinin düğün konvoyuna İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı motorize ekipleri de eşlik etti