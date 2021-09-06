06 Eylül 2021 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 19:30:00
Valinin aracı gazinin gelin arabası oldu
Malatya Valisi Aydın Baruş'un makam aracı, gazi Yalçın Yedek'in düğününde gelin arabası olarak kullanıldı.
Malatya Valisi Aydın Baruş'un makam aracı, gazi Yalçın Yedek'in düğününde gelin arabası olarak kullanıldı. Gazinin düğün konvoyuna İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı motorize ekipleri de eşlik etti
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