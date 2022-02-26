Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumları - 26 Şubat

ASLAN AŞKTA YAY KARİYERDE YÜKSELİYOR

Bu hafta balık burcu enerjisini yoğun bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Aslan Burcu yeni bir aşka yelken açabilir. Uzun zamandır şanssız olduğunu hisseden Yay Burcu için ise özellikle kariyer anlamında yüükseliş söz konusu olabilir.

Tüm burçlar için hayatımızı akışa bırakmak, geçmişi affetmek için ideal bir zamandayız. İçe dönebilir, sezgilerinize güvenebilirsiniz. Yaratıcılığınızın meyvelerini toplayabilirsiniz. 1 mart günü Mars ile ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Harekete geçmek ve yeni bir girişimde bulunmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Karşınıza çıkacak olan kişiler yeni bir başlangıç yapmanıza vesile olacaklar. Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atacaksınız.

HAYATLAR DEĞİŞEBİLİR

2 Mart günü oldukça önemli astrolojik göstergeleri bünyesinde barındırıyor. Balık burcunda gerçekleşecek olan Yeni ay'a Merkür Satürn kavuşumu ve Güneş Uranüs arasındaki olumlu etkileşim eşlik edecek. Hayatınızı değiştirecek çok önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak kendinizi baskı altında hissetmeniz mümkün. Özgürleşme arzunuz yüksek olmasına rağmen mevcut koşulların sizi engellediğini düşünebilirsiniz. Ve korkularınızı aşarak harekete geçmeniz gerekebilir. Bazı durumlarda önünüzdeki tek engelin kendiniz olduğunu fark etmek işe yarayabilir. 3 mart günü Venüs ile Mars Plüton ile kavuşacaklar. Hem ilişkilerinizde hem de girişimlerinizde güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Sezgilerinize güvenin. Ancak aşırı şüphe ile hareket etmeyin. Kimin dost kimin düşman olduğunu ayırt etmeniz gerekiyor. Kin, intikam, kıskançlık, ihanet ve paranoya rüzgarları esebilir. Sükûnetinizi koruyun.

MADALYONUN İKİ YÜZÜ

Dünyada diplomatik ilişkilerde güç savaşları ve manipülasyon gündeme gelebilir. Savaş rüzgarları sert esebilir. Yer altı kaynakları, madenler, derin devlet, mafya vb. konularla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Para piyasalarında krizler ortaya çıkabilir. Madalyonun iki yüzünü çok belirgin hissedeceğimiz bu haftada aydınlığı seçenler için şifa, karanlığı seçenler için yıkım enerjisi devrede olacak. Umarım siz aydınlık tarafta yer alırsınız.

KOÇ

Gündeminizde öncelik toplum önündeki statünüz kariyeriniz ve işiniz olacak denilebilir. İşinize olduğunuzdan daha fazla odaklı olabilirsiniz. Otorite figürleri ile daha yakın ilişkiler söz konusu olacaktır. Empati yeteneğinizin fazlaca olacağı bu hafta da iş arkadaşlarınıza özel konular da dahil olmak üzere destek vereceksiniz. Çevrenizdekilere kendinizi göstermek sizin için önem kazanacağından özel hayatınız ile ilgili de açık verebilirsiniz. Sizde kalması gerekenler sizde kalsın Arkadaş çevrenizle toplantılar yapmak, bir araya gelmek size iyi gelecektir. Çünkü herkesin olduğu gibi sizin de sosyal çevreniz ile duygusal bağ kurma ihtiyacınız var.Bu hafta size bu açıdan fırsatlar sunacaktır. Aynı zamanda biraz kendinize vakit ayırmalı ve biraz kendinizi dinlendirmelisiniz. Geçmiş tecrübeleriniz aklınıza gelebilir ,biraz yalnız kalıp eski albümleri karıştırabilirsiniz. Meditasyon, dua yoga gibi yöntemler size bu dönem ruhsal açıdan çok iyi gelecektir. Hafta sonu egodan arınmak için mükemmel bir zaman dilimi. 2 Mart Çarşamba günü Balık burcunda yaşanacak Yeni Ay ile birlikte gizli bir takım durumların açığa çıkması, kapalı alanlar ve sağlığınızda ihmal ettiğiniz durumlar var ise dikkat zamanı olabilir. Ruhsal sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BOĞA

Hak ve adalet ile ilgili konularda daha duyarlı olacaksınız. Daha iyimser ve hoşgörülü davranışlar sergilemeniz olası bir durum. Geçmişinizde bazı sebeplerden dolayı yarım kalan eğitim ile ilgili durumlarınız varsa zihninizde tamamlamak için bir istek hissedebilirsiniz, Aynı zamanda kariyeriniz ile ilgili olarak ta her zamankinden daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Kendinizden üst pozisyonda olan insanlar da dahil olmak üzere, çalıştığınız insanlarla daha duygusal bağ kurma eğilimde olacaksınız. İniş çıkışlı duygu durumunuz bazı iletişim sıkıntıları yaşatabilir. Bu nedenle kontrollü davranmanız sizin lehinize olacaktır. Bunun yerine dışarıda arkadaşlarınızla buluşup onlarla paylaşımlar yapmak size daha iyi gelecektir. Balık burcunda yaşanacak Yeni Ay ile birlikte sosyal çevre arkadaşlık konularında farklı ortamlarda olabilirsiniz. Hayal ve ideallerinize dair yapmak istedikleriniz de size iyi gelecektir.

İKİZLER

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacak. Duygularınız da bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. Banka kredi nafaka ortaklı bir takım işlerde gündemleriniz olurken sağlık konularına da dikkat etmenizde fayda var. Yeni Ay ile birlikte kariyer ve toplum önü statünüz konusunda hareket zamanı

YENGEÇ

Çalışma ortamınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla olan duygusal durumunuzda kendinizi daha geri planda tutmak isteyebilir ve daha çok gözlemci bir havada olabilirsiniz. Bunun yanı sıra eşiniz ya da partnerinizle ilgili duygularınızın daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Daha fazla vakit geçirmek birlikte bazı aktivitelere katılmak sizi mutlu edecektir. Eğer ortaklı projeleriniz varsa bu konu ile ilgili de gündeminiz olacaktır ve bazı kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinizin kuvvetli olacağı bu hafta da detaylara fazla takılmayın ve her şeyi akışına bırakın. Eğitim ile ilgili konularda bir gündeminiz var ise de bunlarla alakalı kendinizi daha emin hissedecek ve başlangıçlar yapabileceksiniz. İkili ilişkileriniz açısından da farkında olmanız gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. İmza sözleşme gereken işler var ise dikkatli okunmanızda fayda var. Yeni Ay ile birlikte uzak bağlantılı işler, eğitime dair gelişmeler ve uzun seyahatler gündem olabilir.

ASLAN

Aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak. Yeni Ay ile birlikte ortaklı işler banka kredi alacak verecek konuları ve başkalarından gelecek paralar gündem olabilir.

BAŞAK

Günlük rutinleriniz veya sorumluluklarınız ile ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir. Genel olarak gündeminizde çalışma ortamınız ve iş hayatınızdaki olaylar odağınızda olacaktır. İş ortamındaki duygusal gel git durumundan dolayı kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ile ilgili planlar için uygun bir dönemdesiniz. Çevrenizdekilere karşı daha korumacı bir yapıda olacaksınız. Ayrıca girişimde bulunmak istediğiniz hukuki bir süreciniz var ise bununla ilgili de planlar yapabilirsiniz. Daha önceden başlatılmış olan süreçler için ise verimli ve anlaşmaya açık bir hafta diyebilirim. Eşiniz veya varsa ortağınız ile ilgili olarak değişken koşullar nedeniyle çalkantılı bir süreç yaşayabilirsiniz. Geçmişi geçmişte bırakmalı ve yolunuza kendi ışığınızla devam etmelisiniz. Yeni Ay ile birlikte ikili ilişkiler konusunda, ortaklı ve kontratlı işlerde bir takım gündemleriniz olabilir.

TERAZİ

Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç. Aynı zamanda aile bağlarınızın da kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizin de olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan terazi burcu iseniz onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız. Yeni Ay ile birlikte çalışma hayatınıza yönelik, üretim ve birlikte çalıştığınız kişilere dair konular gündem olacağı gibi yanınızda olan minik dostlarınıza sağlıklarına dikkat etmekte fayda var.

AKREP

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir .Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle ile birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır. Yeni Ay ile birlikte hobileriniz sahne önü işler ve çocuklarınızın hayatlarına dair gelişmeler olacaktır.

YAY

Bu hafta duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır.

Balık burcunda yaşanacak Yeni Ay ile birlikte aile, yuva konuları gündem olurken, belki de bir yer değişimi yapmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Hem bedensel, hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta da odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta akılcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz. İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon, dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün. Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çok dengeleyecektir. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Yeni Ay ile birlikte iletişim kısa seyahatler kardeş ve kuzenlere dair gelişmeler olacaktır. Eğitim almak istiyorsanız başlangıçlar yapabilirsiniz.

KOVA

Gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Duygusal güven ihtiyacınız artacağından alışveriş yaparak kendinizi rahatlatmak isteyebilirsiniz ama bunun yerine farklı aktiviteler ile duygusal güvenlik artışınızı dengeleyebilirsiniz. Sevdilerinizle kısa seyahatler için iletişime geçebilir, planlar yapabilirsiniz. İletişiminiz ve fikirleriniz bu hafta her zamankinden daha verimli olacak. Duygularınız yerine zihninizi aktif edeceksiniz. Aklınızdakileri çevrenizdeki insanlara daha rahat aktarabilirsiniz. Herhangi bir konuda bilgi edinmek, eğitim öğretim gibi konularda girişimde bulunmak ya da sosyal medya ile ilgili konulara yönelmek adına uygun bir süreçtir. Aynı zamanda ailevi konular varsa gayrimenkulle ilgili konular gündeminizde olacaktır. Bu süreçte daha evcimen olabilir ve kendinizi daha hassas hissedebilirsiniz .Empati kurarak çevrenizdeki insanlara destek olmak size de ruhsal açıdan iyi gelecektir. Bu süreçte evde zaman geçirmek, yemek yapmak ve kendi iç dünyamıza yönelik bir takım çalışmalar yapmak iyi gelebilir. Yeni Ay ile birlikte üretmek ve kendi kazançlarınıza dair gelişmeler olacağı yeni projelerin de olabileceği bir döngü olabilir.

BALIK

Haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir var olan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz. Balık burcunda yaşanacak Yeni Ay ile birlikte birincil motivasyonlarını ve kendinize ait kararlar aşamasında olacağınız gibi değişimler dönüşümlerde yaşamak isteyebilirsiniz.