Turist geldi gelin döndü

AYATINI DEĞİŞTİREN TATİL

Ailesiyle 3 yıl önce tatil için Rusya'dan Antalya Belek'e gelen Maria Maltseva (23), otelde resepsiyon bölümünde çalışan Veysel Üzümcü ile tanıştı. Arkadaşlıklarını tatil sonrasında da sürdüren çift, zamanla evlenmeye karar verdi. Tekrar Türkiye'ye gelen Maria, Türk örf ve geleneklerinin yanı sıra İslam dinini öğrenerek kendi isteğiyle Müslüman oldu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Maria, Müslüman olduktan sonra Veysel ile Türk örf ve geleneklerine uygun olarak kentteki bir otelde gerçekleştirilen düğün merasimiyle dünyaevine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde renkli görüntüler oluştu. Maria, Veysel ile tanıştıktan sonra Türkiye'yi daha çok sevdiğini ve burada yaşamaktan mutluluk duyduğunu anlattı.