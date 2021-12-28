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28 Aralık 2021 Salı 20:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 20:00:00

Turist geldi gelin döndü

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Rusya'dan ailesiyle birlikte tatil yapmak için Belek'e gelen Maria, otel çalışanı Veysel'e âşık oldu. 3 yıldır görüştüğü Veysel sayesinde İslam dinini öğrenip Müslüman olan Maria önceki gün de görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

AYATINI DEĞİŞTİREN TATİL

Ailesiyle 3 yıl önce tatil için Rusya'dan Antalya Belek'e gelen Maria Maltseva (23), otelde resepsiyon bölümünde çalışan Veysel Üzümcü ile tanıştı. Arkadaşlıklarını tatil sonrasında da sürdüren çift, zamanla evlenmeye karar verdi. Tekrar Türkiye'ye gelen Maria, Türk örf ve geleneklerinin yanı sıra İslam dinini öğrenerek kendi isteğiyle Müslüman oldu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Maria, Müslüman olduktan sonra Veysel ile Türk örf ve geleneklerine uygun olarak kentteki bir otelde gerçekleştirilen düğün merasimiyle dünyaevine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde renkli görüntüler oluştu. Maria, Veysel ile tanıştıktan sonra Türkiye'yi daha çok sevdiğini ve burada yaşamaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Etiketler : batman rusya gelin damat düğün
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