05 Ekim 2020 Pazartesi 23:34:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 23:34:00
TEM'de TIR devrildi, trafik yoğunluğu oluştu
Kaynak: DHA
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Avcılar TEM Otoyolu'nda henüz bilinmeyen nedenle TIR devrildi. Kazada TIR'ın şoförü yaralanırken Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Avcılar TEM Karayolu Gişeler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, Edirne istikametinde tek şeritten akışı sağlanan trafikte yoğunluk oluştu.
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