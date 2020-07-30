  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9783
  • Euro
    8,2300
  • Altın
    438,2810
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı
Bolu Dağı'nda bayram trafiği!
AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları uzattı
Yer Muğla... 280 milyon dolarlık vurgun böyle önlendi
Milli güreşçi Taha Akgül, eski performansına kavuşmak istiyor
TBB'den TLREF ve gösterge faiz oranı reformu geçiş çalışmaları hakkında duyuru
"Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesini görüşmek istiyoruz"
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Kurban Bayramı namazı kılınmayacak!
Hong Kong'da 12 muhalefet adayı Yasama Konseyi seçimlerinden menedildi
KKTC'de Serdar Denktaş cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı
Suudi Arabistan ve Mısır'a 'Tutuklu gazetecileri serbest bırakın' çağrısı
Kırgızistan yasta
FinTech'ler bankalara yeni pazarlar açacak
Kopenhag–Medipol Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' ziyareti
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
Bakan Koca'dan, 81 İl Sağlık Müdürüne bayram uyarısı
Diyarbakır'da DEAŞ'lı 9 terörist yakalandı
Bahçeli: En hafif tabirle soysuzluktur
Türkiye karşıtı Orta Doğu rejimlerinin Ayasofya hüsranı
Afrika'da Türkiye'nin diplomasi ufku genişliyor
"Barışalım" diye götürdü; başından vurarak öldürdü
Ev ve arsa fiyatları 10 katına çıktı
30 Temmuz 2020 Perşembe 15:49:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 16:00:00

Tapu çalışanlarının dikkati sayesinde 280 milyon dolarlık vurgun önlendi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Muğla'nın Milas ilçesinin turistik Kıyıkışlacık mevkisinde yaklaşık 800 dönüm olan 280 milyon dolarlık arazinin, Sakarya'daki tapu müdürlüğünde sahte evraklarla satış işlemini yapmaya çalışan 5 kişi, gözaltına alındı. Milas Tapu Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde vurgunun önüne geçildiği öğrenildi.

Milas'ın Kıyıkışlacık mevkisinde yaklaşık 800 dönüm olan 280 milyon dolar değerindeki arazinin satış işlemlerini gerçekleştirmek için Sakarya'nın Kocaali İlçe Tapu Müdürlüğü'ne giden bir kişi, yetki evrakları ile birlikte başvuruda bulundu. Tapudaki personelin, Milas İlçe Tapu Müdürlüğü'nü arayarak yetki belgesi talebinde bulunmasının ardından görevliler arazi sahibine ulaştı. Arazi sahibinin herhangi bir satış işleminden bilgisi olmadığı ifade etmesi üzerine, polise ihbarda bulunuldu. Harekete geçen sivil polis ekipleri, işlemleri gerçekleştirmek istedikleri sırada 5 şüpheliyi sahte evraklar ile yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, arazi sahibinin kimlik bilgilerinin yasa dışı yollardan ele geçirdiğini düşündükleri belirterek, "Tapu müdürümüzün verdiği bilgiye göre, işlem esnasında Kocaali Tapu Müdürlüğü, Milas Tapu Müdürlüğü'nden yetki talep ediyor. Talebi dinleyen görevli arkadaşlar, o esnada arazinin sahibine ulaşarak, satış işlemini soruyorlar. Arazi sahibi herhangi bir satış işleminin söz konusu olmadığını ifade ediyor. Bu gelişme üzerine arkadaşlar Kocaali Tapu Müdürlüğü'nü uyararak, söz konusu kişilerin gözaltına alınmasını sağlıyorlar. Dikkat ve duyarlılıkları ile dolandırıcılığı önleyen tapu personelimizi ödüllendirdik. Vatandaşlarımız, tanımadıkları kişilerle kimlik bilgilerini paylaşmasınlar" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER