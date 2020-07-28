Taksim Camii'nde sona geliniyor
Yapımına 2017 yılında başlanan Taksim Camii'nin tamamlanmak üzere olan minareleri drone ile görüntülendi.
Temeli 17 Şubat 2017 yılında atılan Taksim Camii, cemaatine kavuşmaya gün sayıyor...
KABA İNŞAAT TAMAMLANDI
Yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii'nin yapımı devam ediyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor.
MİNARELERE TAŞ KAPLAMA YAPILACAK
Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.
CAMİNİN ŞEREFESİ GÖRÜNDÜ
Çalışmalar kapsamında Taksim Camii'nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı. Yıl sonu ibadete açılması beklenen caminin şerefesi drone ile havadan görüntülendi.