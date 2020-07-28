Taksim Camii'nde sona geliniyor

Temeli 17 Şubat 2017 yılında atılan Taksim Camii, cemaatine kavuşmaya gün sayıyor...



KABA İNŞAAT TAMAMLANDI

Yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii'nin yapımı devam ediyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor.

MİNARELERE TAŞ KAPLAMA YAPILACAK

Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.

CAMİNİN ŞEREFESİ GÖRÜNDÜ

Çalışmalar kapsamında Taksim Camii'nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı. Yıl sonu ibadete açılması beklenen caminin şerefesi drone ile havadan görüntülendi.