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15 Ocak 2021 Cuma 19:57:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 14:02:00

Tablo değil eski bir ev

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Moldova'dan 21 yıl önce İzmit'e gelen ressam Ecaterina Nicolau (45), duvarları manzara, soyut ve grafiti resimlerle renklendiriyor.

Ecaterina Nicolau’nun, İzmit Belediyesi’nin girişimiyle Bekirpaşa Mahallesi’nde tek katlı eski bir evin duvarına yaptığı resim büyük ilgi gördü. Bölgeye gelenler, yola bakan cephe duvarları tabloyu andıran evin önünde fotoğraf çekiliyor.

Duvarlara yaptığı resimlerin ilgi görmesinden memnun olduğunu söyleyen Ecaterina Nicolau, "Duvarı boyamak için bir teklif aldım ve kabul ettim. Duvarı gördüğüm zaman zaten direkt kafamda projeyi oturtmuştum, duvar biraz alçak olduğu için bir köy havası vermek istedim. Ben gezmeyi çok seviyorum özellikle köy gibi yerlerde gezmek bana mutluluk veriyor. Köylerde gezdiğim zaman cam kenarlarında yağ tenekeleri gibi şeyler görüyordum ve sürekli onların fotoğrafını çekiyordum. O detaylar hep aklımda kalmıştı ve çok hoşuma gitmişti. Tam bir köy havasını anımsatıyordu. Yaptığım resim çok da ilgi gördü, herkes çok beğendi. Çok fazla fotoğraf çeken oluyor, resmi yaparken de çok fazla fotoğraf çeken olmuştu. Hatta bir gelin ve damat bile oraya fotoğraf çektirmeye gelmişti. Bu kadar ilgi görmesi beni de ayrıca motive ediyor" dedi.

'EVİM TABLO GİBİ OLDU'

Evinin duvarlarının renklendiğini ifade eden ev sahibi Ragıp Kocacı, "Belediyenin kültür müdürü tesadüfen evimin önünden geçerken duvarı görüyor. Daha sonra araştırma yapınca beni buldu. Benden duvarı boyamak için rica etti bende kabul ettim. Gerçekten çok güzel oldu. Gelin ve damat bile buraya gelerek bu evin önünde fotoğraf çekti. Vatandaşlar çok fazla fotoğraf çekiyor. Evimin duvarlarını sürekli internette görüyorum. Kapımın zilini çalıp, bana kimin yaptığını bile soran oldu. Evim tablo gibi oldu. Önceki haline göre çok daha iyi" diye konuştu.

'MAHALLENİN HAVASI DEĞİŞTİ'

İnsanların yapılan resmin önünde fotoğraflar çekildiğini belirten mahalle sakinlerinden Bilal Öztürk, "Yoldan geçerken duvardaki resmi gördüm çok güzel olmuş. Eskiden bu duvar sıva halindeydi, mahallemize değer kattı. Buradan geçerken insanların duvar önüne gelip fotoğraf çektirdiğini görüyorum. Mahallenin havasını değiştirdi, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan resimle semtin atmosferinin değiştiğini söyleyen Saniye Akın ise şöyle konuştu:

"Ben buraya yakın bir yerde çalışıyorum ve bu güzelliği her gün görüyorum, ruhum açılıyor. Daha önce düz bir duvardı, daha sonra burayı renklendirdiler ve insanlar için ilgi çekici bir hal aldı. Atmosferi değiştirdi buranın, çok güzelleşti. Buradan geçerken bir sürü insanın fotoğraf çektirdiğini görüyorum, çünkü eskiye götürüyor, insana nostalji yaşatıyor."

Etiketler : ressam Ecaterina Nicolau resim
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