Tabelaları parçalanan emlakçıdan ilginç çözüm... Fotoğraflayana 10 bin lira ödül

Tabelaları parçalayıp atanlar bulunamayınca, Ümit Tahmaz, ortaya 10 bin liralık bir ödül koydu. Ümit Tahmaz yaptığı açıklamada, “Tekirdağ’ın muhtelif yerlerine emlak tabelalarımızı taktık. Bunu takmamızın sebebi insanlar doğru yatırım, dürüst yatırım, gerçek yatırım görsünler ve bizimle iletişim yapsınlar diye bu tabelaları taktık. 11 ilçede şehrin her yerine bu tabelalardan taktık. Sokağa çıka kısıtlamasını fırsat bilip insanların olmadığı zamanda buraya gelerek, tabelamızı kesiyorlar. Keseni fotoğraflayıp, plakasını çeken kişiye 10 bin TL ödül vereceğim. Buradan kamuoyuna duyuruyorum. 2 senden beri tabelalarımızı kesiyorlar. Yani bu insanlığa bir zarardır. Türk insanı yatırım görsün diye, iletişim yapsın diye biz bu tabelaları koyuyoruz ama zarar veriyorlar. Şu ana kadar bunun gibi 20 tane tabelamıza zarar verdiler. Şarköy, Malkara, Hayrabolu, İstanbul girişi, Edirne İpsala, Keşan. Şu ana kadar 80 bin lira zararım var. Bulana 10 bin lira ödül vereceğim” dedi.



