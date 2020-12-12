  • BIST
    1370.7
  • Dolar
    7,8449
  • Euro
    9,5103
  • Altın
    463,8000
İstanbul
12 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan, Fransa, İsrail ve Ermenistan sokakları alev alev
Légion Déshonore* Şeref ödülü 'ayıp' gibi gizlendi
Uzay turizminde kullanılacaktı! Test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı
1700 yaşındaki 'Kybele' ana vatanına döndü
Bakan Soylu: Örgüte istihbarat sağlayan adamlara göz yummuyoruz
'Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık'
Bakan Soylu'dan Yunanistan'a göçmenlere yönelik 'insanlık dışı muamele' tepkisi
'Deprem ve kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur'
Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
Twitter, Squad'ı satın alıp kapattı
Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!
Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' ile ekrana hazır!
Demet Akalın koronavirüs aşısı için Bakanlığa isim yazdırdı
Mehmet Fatih Yalçınkaya gördüğü ilgiden memnun... Albüm öncesi 8 milyon izlenme
Şarkıcı Gülden: Akustik şarkılar ilaç gibi
Hamileler, evdekiler dahil insanlarla teması sıfırlamalı
Kadınlarda yumurta yaşlanmasına dikkat
Mide koruyucu kullananlarda koronavirüs ağır seyredebilir
Öykü Gürman 'Malezya Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek
Özlem Kaymaz'dan zaman yolculuğu... Güzel seçilmeden bir gün önce
Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'den set fotoğrafı! 'Gidebildiğim yer tek yer karavan'
Ev hanımlığından iş kadınlığına
Çocuklardan çöp toplama timi
Dekorlar yuva oldu
12 Aralık 2020 Cumartesi 19:48:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 17:14:00

Tabelaları parçalanan emlakçıdan ilginç çözüm... Fotoğraflayana 10 bin lira ödül

ABONE OL

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi'nde emlakçılık yapan Ümit Tahmaz'a ait tabelalar bir süredir kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilip atılıyordu.

Tabelaları parçalayıp atanlar bulunamayınca, Ümit Tahmaz, ortaya 10 bin liralık bir ödül koydu. Ümit Tahmaz yaptığı açıklamada, “Tekirdağ’ın muhtelif yerlerine emlak tabelalarımızı taktık. Bunu takmamızın sebebi insanlar doğru yatırım, dürüst yatırım, gerçek yatırım görsünler ve bizimle iletişim yapsınlar diye bu tabelaları taktık. 11 ilçede şehrin her yerine bu tabelalardan taktık. Sokağa çıka kısıtlamasını fırsat bilip insanların olmadığı zamanda buraya gelerek, tabelamızı kesiyorlar. Keseni fotoğraflayıp, plakasını çeken kişiye 10 bin TL ödül vereceğim. Buradan kamuoyuna duyuruyorum. 2 senden beri tabelalarımızı kesiyorlar. Yani bu insanlığa bir zarardır. Türk insanı yatırım görsün diye, iletişim yapsın diye biz bu tabelaları koyuyoruz ama zarar veriyorlar. Şu ana kadar bunun gibi 20 tane tabelamıza zarar verdiler. Şarköy, Malkara, Hayrabolu, İstanbul girişi, Edirne İpsala, Keşan. Şu ana kadar 80 bin lira zararım var. Bulana 10 bin lira ödül vereceğim” dedi.


Etiketler : Ümit Tahmaz Tekirdağ emlakçı tabela
2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu

2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu
Son Yaz'ın yıldızı Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım! 'Aldığın her nefese şükür'

Son Yaz'ın yıldızı Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım! 'Aldığın her nefese şükür'
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar tektaşını sakladı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar tektaşını sakladı
Fikret Kuşkan 'Defne İle Son Gece'nin çekimleri başlamadan ayrıldı

Fikret Kuşkan 'Defne İle Son Gece'nin çekimleri başlamadan ayrıldı
Sude Zülal Güler: Mottom iyi ve farklı olmak

Sude Zülal Güler: Mottom iyi ve farklı olmak
Hazal Filiz Küçükköse'den çekimler öncesi ev değişikliği

Hazal Filiz Küçükköse'den çekimler öncesi ev değişikliği
Deniz Akkaya rengarenk halleriyle dikkat çekti

Deniz Akkaya rengarenk halleriyle dikkat çekti
Arıza dizisinin güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan: Kadınsan mücadelen fazla

Arıza dizisinin güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan: Kadınsan mücadelen fazla
Neslihan Yeldan 17 yaşındaki hayali hayata geçti

Neslihan Yeldan 17 yaşındaki hayali hayata geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER