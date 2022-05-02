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02 Mayıs 2022 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 14:09:00

Sultangazi'de yoldan çıkarak boş araziye giren İETT otobüsünde hasar oluştu

Kaynak: AA

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Sultangazi'de yol kenarındaki refüje çarparak savrulan İETT otobüsü, boş araziye girerek durabildi.

Yunus Emre Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otobüs daha sonra yol kenarındaki boş araziye girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken olay sırasında otobüste kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle hasar oluşan İETT otobüsü, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu araziden çıkarıldı.

Etiketler : Yunus Emre Caddesi İETT otobüsü refüje çarptı.
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