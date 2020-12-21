Şoförlük hayalini maketle gideriyor

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle şoför olma hayalini gerçekleştiremeyen Zülfikar Eren Çakır, bu kez beğendiği ve kullanmak istediği araçların maketlerini toplayarak koleksiyon yapmaya başladı. Her gün rafta bulunan 50’ye yakın maket aracını kardeşi Hilal Çakır’a indirten ve temizleten Zülfikar Eren Çakır, koleksiyonunu büyütmeyi hedefliyor.

'TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDUM'

Zülfikar Eren Çakır, maket arabalarıyla ilgilenirken gerçeğine binmiş gibi hissettiğini belirterek, "17 yaşında kas erimesi hastalığına yakalandım. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Kız kardeşime liseye giderken harçlık veriyorduk. Harçlıklarından bana araba aldı. Ondan sonra merak sardım. Şu an yaklaşık 50 arabam var. Her gün kız kardeşime arabaları indirtiyorum, temizletiyorum ve tekrar yerine diziyoruz. Gerçeğine binme şansım yok ama bunlarla ilgilenirken gerçeğine binmiş kadar oluyorum. Koleksiyonumu daha çok büyütmek istiyorum" dedi.