Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 33 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.