Simitçiydi arkeolog oldu! Tarih aşkı engel tanımadı

Diyarbakır'da yaşayan tarih aşığı Sadık Yasin (29), küçük yaşlarda, tarihi mekanlarda turistlere simit satarak, kimi zaman da çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağladı. Kendisine destek olan hayırseverler sayesinde okudu. Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü bitirdi, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da çeşitli kazılarda çalıştı.



KAZI ÇALIŞMALARINDAN TURLARA

Yasin, kazı çalışmalarının yanı sıra dezavantajlı çocuklara kentin tarihini anlatmaya başladı. "Nerede dezavantajlı, simit veya mendil satan çocuk görsem elinden tutup, muhakkak Diyarbakır tarihini anlatıyorum. Belki onun hayatı da benim gibi tarihi surların içinde gelişir" diyen Yasin, her hafta sonu çocuklara tarihi yerleri gezdiriyor.

Sadık Yasin, "8-9 yaşlarındayken Eğil Kalesi'ndeki tarih, beni mest etmişti. O tarihin içinde hayvanları otlatırken aynı zamanda da çöpleri topluyordum çünkü tarihi çok seviyordum. Eğil Kalesi'ndeki o tarihin içindeki o merak beni arkeolojinin içine daha büyük bir heyecanla itti" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü'nde arkeolog olarak görev yapmaya başlayan Sadık Yasin, belediyenin de desteğiyle her hafta sonu dezavantajlı çocuklara kentin tarihini aktarmaya ve arkeoloji sevgisini aşılamaya çalışıyor.