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14 Kasım 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 18:00:00

Sevgisini de ilmek ilmek ördü

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Rize'nin Kalkandere ilçesi Dülgerli köyünde yaşayan Hatice Kalpakoğlu'nun elleriyle ilmek ilmek ördüğü 55 çift çorap, Şırnak Namaz Dağı bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı.

KOMUTAN TEK TEK DAĞITTI

75 yaşındaki Hatice Nine ördüğü çorpları Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdi. İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Hatice Kalpakoğlu'nun gönderdiği çorapları terörle mücadelede önemli bir role sahip olan Namaz Dağı Üs Bölgesi'ndeki askere dağıttı.

ASKER OCAĞI, PEYGAMBER OCAĞIDIR

Hatice Nine'nin çoraplarla birlikte gönderdiği duygu dolu mektup da Mehmetçik tarafından okundu: "Selamünaleyküm evlatlarım. Ben anneniz Hatice Kalpakoğlu... Yapmış olduğunuz vazife en mukaddes vazifedir. Asker ocağı, peygamber ocağıdır... Vazifenize sımsıkı sarılın."

'AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN EVLATLARIM'

Hatice Kalpakoğlu'nda duygusal ifadeler de yer aldı: "Ayağınıza taş değmesin evlatlarım. Sizler arazilerde bizim vatanımızı korurken bizler de sizin sayenizde güvenle başımızı yastığa koyuyoruz. Ayağınız üşümesin diye hasta olmayasınız diye kendi ellerimle sizlere dağıtılmak üzere 55 çift çorap ördüm, gönderiyorum... Hepinizin gözlerinden öperim. Komutanlarınızı selamlıyorum. Anneniz Hatice Kalpakoğlu."

Etiketler : asker hatice nine örgü mektup
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