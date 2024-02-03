Sertifikalı çoban oldular
"Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği" kursunda başarılı olan çobanlar sertifika aldı.
Tekirdağ'da düzenlenen "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği" kursunda başarılı olan çobanlara sertifika aldı.
Program, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi çerçevesinde ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin arttırılması amacıyla Malkara İlçesinde düzenlendi.