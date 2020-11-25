  • BIST
    1325.47
  • Dolar
    7,9861
  • Euro
    9,5063
  • Altın
    464,8100
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'den aşı açıklaması: Tünelin ucunda ışık göründü
Şeref Yıldız'ın evine alçak saldırı
Şentop: Katar halkının siyasete katılımını destekleyecek çok önemli bir gelişme
Türkiye ve Katar'dan kritik toplantı! Başkan Erdoğan ve Al Sani bir araya gelecek
Kılıçdaroğlu tepki çeken sözlerini savundu
MGK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Kenan Işık'tan güzel haber!
Polo Sporunun İkonik Markası U.S. Polo Assn.'den Sonbaharda Doğa Terapisi!
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplanıyor
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Haddini bil
Ünlü Youtuber Laura Isabella, ailesini de alıp Dubai'ye yerleşti
Bakan Koca açıkladı: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
Yunanistan'dan üçüncü tuzak
Son başvuru tarihi belli oldu
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele planını açıkladı
Depremin simge isimlerindendi! Başkan Erdoğan Ayda bebek ile telefonda görüştü
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Çözümü arzu etmediğini bir kez daha göstermiştir
Başkan Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile görüştü
ABD, koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi
Snapchat Spotlight adlı yeni uygulamasını devreye soktu! Para dağıtacak...
Hande Soral ve eşi İsmail Demirci mesafeleri aşamadı!
17 yıl sonra 'Unuttum' şarkısını yeniden okudu
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç başarısıyla dikkat çekiyor! Hem oyuncu hem avukat...
25 Kasım 2020 Çarşamba 18:12:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 18:12:00

Şeref Yıldız'ın evine alçak saldırı

ABONE OL

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun Başkanı Şeref Yıldız'ın evine terör örgütü PKK yandaşlarınca gece saatlerinde saldırıda bunuldu.

İsviçre'de Türklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Yıldız, İsviçre'nin Basel kentindeki evinin saat 03.00-04.00 sularında terör örgütü yandaşlarınca hedef alındığını söyledi.

Saldırganların bira şişelerine doldurdukları kırmızı boyaları evinin penceresine ve duvarlarına fırlattığını aktaran Yıldız ayrıca duvarlara çirkin ifadeler yazıldığını belirtti.

Saldırganlar ayrıca Yıldız'ın evinin önündeki park halindeki araçlara da kırmızı boyalarla zarar verdi.

Yıldız'ın terör örgütü mensuplarından tehditler aldığı biliniyordu.

Polis soruşturma başlattı

İsviçre polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı olan Şeref Yıldız, ağustos ayında İTT başkanlığına seçilmişti.

Etiketler : İsviçre Şeref Yıldız PKK yandaşları MÜSİAD
Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?

Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?
Ben ikiziyim

Ben ikiziyim
Aslıhan Karalar'ın nazarı telefondan çıktı

Aslıhan Karalar'ın nazarı telefondan çıktı
Virüse dikkat uyarısı

Virüse dikkat uyarısı
Sıfır makyaj Serenay

Sıfır makyaj Serenay
Arzum'un yüreğini titreten sevgi

Arzum'un yüreğini titreten sevgi
Çocuk hakları için maske

Çocuk hakları için maske
Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!

Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!
Ece Erken: Alıştırdım onu

Ece Erken: Alıştırdım onu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER