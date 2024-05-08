VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den İsrail'e silah sevkiyatına veto!
49 ilde "MAHZEN-40" operasyonu: 127 gözaltı
Batı Şeria'da 11 Filistin gözaltında!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Borsa güne 10.358,10 puandan başladı
Özbekistan'da özel serbest ekonomik bölge oluşturulacak
08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:03:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:03:00

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye, hafta sonu yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Batı bölgelerden başlayarak artan hava sıcaklıkları hafta sonu yeniden mevsim normalleri civarına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın yurdun batı ve kuzeybatısı, cuma günü Orta ve Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Ege, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artması beklenirken, cuma gününe kadar günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İstanbul'da 21, Adana'da 31, Diyarbakır'da 27, İzmir'de 29, Antalya'da 28, Samsun'da 21 dereceye kadar yükselecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu Marmara'nın kuzeybatısı, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurdun tamamında yağış görülecek.

Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerden başlayarak artan hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 17, İzmir ve Diyarbakır'da 26, İstanbul'da 18, Antalya'da 23, Samsun'da 19, Adana'da 27 derece civarında seyredecek.

Etiketler : meteoroloji yağış uyarı
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX