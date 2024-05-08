Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın yurdun batı ve kuzeybatısı, cuma günü Orta ve Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Ege, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artması beklenirken, cuma gününe kadar günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İstanbul'da 21, Adana'da 31, Diyarbakır'da 27, İzmir'de 29, Antalya'da 28, Samsun'da 21 dereceye kadar yükselecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu Marmara'nın kuzeybatısı, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurdun tamamında yağış görülecek.

Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerden başlayarak artan hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 17, İzmir ve Diyarbakır'da 26, İstanbul'da 18, Antalya'da 23, Samsun'da 19, Adana'da 27 derece civarında seyredecek.