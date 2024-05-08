Hayat küsmek için çok kısa
Hatay'da depreme yakalanan Hediye, enkaz altında 5 gün geçirdi. O sırada küs olduğu nişanlısı Muhammet sevdiğini kaybetme korkusu yaşarken, Hediye iyileşir iyileşmez nikah masasına oturdular.
Asrın felaketinde Hatay'da bulunan Hediye Demirkol (21), annesi ve kız kardeşi ile birlikte enkaz altında kaldı. 5 gün sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Hediye'nin bulunduğu enkazın başında nişanlısı Muhammet Yıldız da endişe içerisinde bekledi. Hediye ve kardeşi sağ kurtarılırken, annelerinin cansız bedeni çıkarıldı. Hediye'nin sağ kolu, kardeşinin ise 2 bacağı ampute edildi. Önce Adana'da tedavi altına alınan kardeşler daha sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesine yerleşti.
HAYIRSEVERLER YARDIM ETTİ
Hayırseverlerin ve Kızılay'ın desteğiyle yeni evlerine yerleşen aile kentte yaşamaya devam ederken, Muhammet Yıldız ise Hatay'da kaldı. Evlilik planları yapan nişanlı çift, dün düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Mutluluğunu dile getiren damat Yıldız, "İnsan sevdiğinden asla kopamaz. Depremin olduğu gün kendisiyle küstük. Sürekli bunu düşünüyordum, kahroldum. Neden kavga ettiğimizi düşündüm. Dem