Hayat küsmek için çok kısa

Hayat küsmek için çok kısa

Asrın felaketinde Hatay'da bulunan Hediye Demirkol (21), annesi ve kız kardeşi ile birlikte enkaz altında kaldı. 5 gün sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Hediye'nin bulunduğu enkazın başında nişanlısı Muhammet Yıldız da endişe içerisinde bekledi. Hediye ve kardeşi sağ kurtarılırken, annelerinin cansız bedeni çıkarıldı. Hediye'nin sağ kolu, kardeşinin ise 2 bacağı ampute edildi. Önce Adana'da tedavi altına alınan kardeşler daha sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesine yerleşti.

HAYIRSEVERLER YARDIM ETTİ

Hayırseverlerin ve Kızılay'ın desteğiyle yeni evlerine yerleşen aile kentte yaşamaya devam ederken, Muhammet Yıldız ise Hatay'da kaldı. Evlilik planları yapan nişanlı çift, dün düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Mutluluğunu dile getiren damat Yıldız, "İnsan sevdiğinden asla kopamaz. Depremin olduğu gün kendisiyle küstük. Sürekli bunu düşünüyordum, kahroldum. Neden kavga ettiğimizi düşündüm. Dem