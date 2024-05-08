49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "MAHZEN-40" operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı.
49 ilde "MAHZEN-40" operasyonu: 127 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen "MAHZEN-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyonlarda şüphelilerin; Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.