İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü!

İstanbul Havalimanı'nda FEDEX şirketine ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmadı. İniş takımları açılmayan uçak gövde üstü iniş yaptı. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki kazaya ilişkin 24 TV'ye açıklamalarda bulunuyor.

ÖN İNİŞ TAKIMI KAPALI VAZİYETTE İNİŞ YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır" denildi.

"ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR"

Yapılan açıklamada ölen yada yaralanan olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır."