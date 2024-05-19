VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum"
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
19 Mayıs 2024 Pazar 19:28:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 19:28:00

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'a işgal tehdidi

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail'de aşırı sağcı Bezalel Smotrich'ten skandal bir açıklama geld. Smotrich, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durmaması halinde Güney Lübnan'ı yeniden işgal etme tehdidinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Smotrich, İsrail'in kuzeyinde, Hizbullah füzelerinin hedefi olan Celile bölgesinde partisinin düzenlediği toplantıda bir konuşma yaptı.

"Ateşin tamamen kesilmesi ve (Lübnan'ın güneyindeki) Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi için Hizbullah'a açık bir ültimatom vermeliyiz." diyen Smotrich, şunları söyledi:

"Hizbullah taleplerimize tam olarak yanıt vermezse İsrail ordusu, güney Lübnan'daki bir bölgenin karadan girişi ve askeri kontrolü de dahil olmak üzere, Lübnan topraklarının derinliklerindeki kuzey kasabalarını savunmak için bir saldırı başlatmalı."

Hizbullah'tan, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Etiketler : israil lübnan hizbullah
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX