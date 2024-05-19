Derbi öncesi gerginlik! Futbolcular arasında ısınma sırasında tartışma çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında sahada gerginlik çıktı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti.

Bu kavgaya daha sonra iki takım futbolcularının tamamı dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan Yandaş'ın üstüne yürüdü. İki takımın idarecileri araya girdi.

Yaşanan gergin anların ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

⚽️RAMS Park'ta ısınma öncesi sahaya çıkan Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşandı!https://t.co/rJaYLsfj5h pic.twitter.com/UUQ0QKLR3d — Akşam Gazetesi (@Aksam) May 19, 2024

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