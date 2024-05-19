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19 Mayıs 2024 Pazar 18:35:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 18:35:00

Derbi öncesi gerginlik! Futbolcular arasında ısınma sırasında tartışma çıktı

Kaynak: AA

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Tüm Türkiye derbi heyecanına kenetlendi. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi ısınma için sahaya çıkan Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...

Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında sahada gerginlik çıktı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti.

Bu kavgaya daha sonra iki takım futbolcularının tamamı dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan Yandaş'ın üstüne yürüdü. İki takımın idarecileri araya girdi.

Yaşanan gergin anların ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

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Etiketler : Galatasaray Fenerbahçe derbi gerginlik
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