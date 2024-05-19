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19 Mayıs 2024 Pazar 17:04:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 17:04:00

İzinsiz salep soğanı toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza

Kaynak: AA

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Koruma altında olan salep soğanını kaçak toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Şefliği ile Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, yol devriyesi sırasında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, endemik bitki türleri arasında bulunan ve toplanması yasak olan 86 kilogram salep soğanı ele geçirildi.

İzinsiz salep soğanı toplayan kişiye, 387 bin 141 bin lira ceza uygulandı.

Etiketler : SİİRT SALEP SOĞANI CEZA
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