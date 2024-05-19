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19 Mayıs 2024 Pazar 19:11:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 19:11:00

Yalova'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Kaynak: İHA

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Yalova-Bursa kara yolunda seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.

Yalova - Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde seyreden tırın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. Alevler kısa sürede içinde araç kabininin tümüne yayıldı.

Tır dorsesine de ulaşan alevlere bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Etiketler : Yalova-Bursa tır yangını itfaiye müdahale
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