Yalova'da seyir halindeki tır alev alev yandı
Kaynak: İHA
Yalova-Bursa kara yolunda seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.
Yalova - Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde seyreden tırın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. Alevler kısa sürede içinde araç kabininin tümüne yayıldı.
Tır dorsesine de ulaşan alevlere bölgeye sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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