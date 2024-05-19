Eskişehir'de kaçak akaryakıt operasyonu
Kaynak: AA
Eskişehir'de 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde 1 tankerde arama yaptı.
Polis, tankerde 17 bin 785 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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