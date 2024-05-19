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19 Mayıs 2024 Pazar 18:56:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 18:56:00

Eskişehir'de kaçak akaryakıt operasyonu

Kaynak: AA

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Eskişehir'de 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde 1 tankerde arama yaptı.

Polis, tankerde 17 bin 785 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : kaçak akaryakıt Eskişehir 17 bin 785 litre
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