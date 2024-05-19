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19 Mayıs 2024 Pazar 18:07:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 18:07:00

Kütahya'da PKK/KCK operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavlığı, PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgüte üye olmalarının yanı sıra terör örgütü propagandası, özel belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhafelet suçlamasıyla 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

1 MİLYON 500 TL DEĞERİNDE SAHTE YAKIT FİŞİ

Operasyonda O.S., V.Ş., A.K., B.K., N.K., Ö.B., E.D., T.D., M.K., İ.B., İ.B. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 2 adet defter, fiş yazma cihazı, dizüstü bilgisayar, toplam değeri 144 bin 890 lira olan veresiye fişi, toplam değeri 75 bin 125 lira olan yakıt fişi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Katma Değer Vergisi kullanılarak yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde sahte yakıt fişi bulundu. Sağlık kontrolünün ardından 12 şüpheli, Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi.

Etiketler : Kütahya pkk/kck terör örgütü operasyon
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