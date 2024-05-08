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Borsa güne 10.358,10 puandan başladı
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08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:00:00

Borsa güne 10.358,10 puandan başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselerek 10.358,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,60 puan ve yüzde 0,21 artarak 10.358,10 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,88 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,36 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,68 artarak 10.336,50 puanla rekor seviyeden günü tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 10.375,74 puana taşıdı.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması yön arayışını öne çıkarıyor.

Öte yandan, ekonomi yönetiminin attığı adımlar TL varlıklara ilgiyi artırmaya devam ederken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına geriledi. Türkiye'nin CDS'i şu sıralarda 279,33 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, söz konusu harekette, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyelerinin direnç, 10.230 ve 10.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul endeks yükseliş
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