Sen sağol öğretmenim

TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI



Ankara'daki Cebeci Ortaokulu'nda görev yapan 15 yıllık Türkçe öğretmeni Sultan Doksöz, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerine evden devam eden öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için "Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim" projesini başlattı. Türkiye genelindeki 5 binden fazla çocuğu masalların dünyasında yolculuğa çıkardı.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞA KARŞI

Sultan Doksöz, "Masalın çocuğun gelişimine çok büyük katkıları var. Bu projeyle hem kendi yazdığım masalları hem de Anadolumuzun güzel masallarını çocuklarıma aktardım. Hem farklı masallarla hem de kültürel köklerimizle tanışıp dijital dünyadan çocukları uzaklaştırarak teknoloji bağımlılığının önüne geçmeye çalıştım" dedi.

Salgın döneminde uyguladığı bir başka proje olan "Türkülerimiz Yeşeriyor" ile çocukların daha önce hiç dinlemedikleri türkülerle tanıştığını, bunların hikayelerini araştırdığını anlatan Sultan Doksöz, "Her Güne Bir Kitap" projesinde de çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi, ekrandan günün belli saatlerinde uzak kalmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi.

