MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla yurda geçmeye çalışan 2 şahıs engellendi
Milli Savunma Bakanlığı, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartalların, Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engellediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartallarının" keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.MSB, Hudut Kartalların Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsın engellediğini bildirdi. Bölgedeki arama-tarama faaliyetinde 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve jandarmaya teslim edildiği aktarıldı.
MSB, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 40.419 gram metamfetamin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma'ya teslim edildi.
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 40.419 gram metamfetamin ele... pic.twitter.com/39te1BTXov— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2024
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