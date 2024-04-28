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28 Nisan 2024 Pazar 19:49:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 19:49:00

MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla yurda geçmeye çalışan 2 şahıs engellendi

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Milli Savunma Bakanlığı, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartalların, Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engellediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartallarının" keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

MSB, Hudut Kartalların Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsın engellediğini bildirdi. Bölgedeki arama-tarama faaliyetinde 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve jandarmaya teslim edildiği aktarıldı.

MSB, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 40.419 gram metamfetamin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma'ya teslim edildi.

Etiketler : hudut kartalları şemdinli iran sınırı
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