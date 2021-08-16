VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:32:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:08:00

Sel felaketinde can kaybı 74 oldu

ABONE OL

Sel felaketinde can kaybı artıyor. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos'ta etkili olan yağış sel felaketine neden oldu. Bartın, Kastamonu ve Sinop sele teslim oldu.

Bartın'ın Ulus, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selde ağır hasar gördü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı önüne ne kattıysa sürükledi. Yüzlerce kişi birinci kat seviyesini aşan sel nedeniyle binalarda mahsur kaldı. Helikopter ve botlarla tahliye çalışmaları yapıldı.

2 BİN 381 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bartın'ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341, Kastamonu genelinde bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 560 afetzede helikopterlerle tahliye edildi. Afetzedelerin bir bölümü yakınlarının yanına bir bölümü de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

47 KAYIP İHBARI

Afetin 6. gününde can kaybı 74'e yükseldi. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. 8 kişinin tedavisi ise hastanelerde sürüyor.

AFAD, Sinop ve Kastamonu'da 47 kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı.

SEYYAR KÖPRÜLER KURULUYOR

Bölgede enkaz kaldırma ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. İş makineleri enkazları kaldırırken, ekipler de balçık ve moloz yığınlarını temizliyor. Ulaşımın sağlanması için Bozkurt ve Ayancık'ta seyyar köprüler kuruluyor.

Ağır hasarlı ve yıkık binalar da belirleniyor. Selde hasar gören 454 yapı tespit edildi. Evi hasar görenlere 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapılacak.

Sel bölgelerinde yerleşimlerin büyük bölümüne ise elektrik verildi. Ekipler yolların kapalı olduğu köylere ulaşmaya başladı. Yardımlar köylerdeki afetzedelere kadar ulaştırılıyor.

BAKAN KÖPRÜ ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinde hasar gören

Sinop'un Ayancık ilçesinde seyyar köprünün kurulacağı bölgeyi inceledi.

Karaismailoğlu, "Kalıcı projeleri de en kısa zamanda bitirerek bölgeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz" dedi.

Türk Kızılay'ın bölgedeki erzak ve sıcak yemek dağıtımı ise devam ediyor.

Etiketler : sel felaketi can kaybı kastamonu
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
‘Akça Hatun' kampı

‘Akça Hatun' kampı
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
Carettalara yüzme dersi

Carettalara yüzme dersi
Markalarını tanıttılar

Markalarını tanıttılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER