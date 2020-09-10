Şarj aleti için tartışan iki kardeşten biri mezara diğeri cezaevine girdi
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da şarj aleti yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki kardeş arasındaki kavgada silahlar konuştu, kardeşlerden biri hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da bir abi ve kardeşi arasında telefon şarjı kullanımı hakkında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan olayda Halil İbrahim Demooğlu ağabeyi Kenan Demooğlu'nu tabancayla vurarak öldürdü.
Siverek ilçesi Sabancı Mahallesi'nde, Halil İbrahim Demooğlu (18) ile ağabeyi Kenan Demooğlu (24) arasında iddiaya göre şarj cihazının kullanımı nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu Halil İbrahim, babasına ait tabancayla ağabeyi Kenan Demooğlu'na ateş etti. Ağır yaralanan Demooğlu, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, Halil İbrahim Demooğlu'nu gözaltına aldı.
- Muğla'da kan donduran olay!.. Cansız bedeni korkunç halde bulundu!
- Şarj aleti için tartışan iki kardeşten biri mezara diğeri cezaevine girdi
- Annesini pompalıyla öldüren şahıs sese gelen komşularıyla da dalga geçti: Ses mi geldi?
- Görülmemiş koronavirüs önlemi! Geline sarılabilmek için poşet giydi
- Caretta carettalar yuva sayısında rekor kırıldı!
- Güvercinada'yı 60 bin kişi ziyaret etti