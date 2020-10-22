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22 Ekim 2020 Perşembe 15:18:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 15:18:00

Şanlıurfa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da güvenlik güçleri zehir tacirlerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 70 gram eroin, 18 gram metafetamin, 43 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Drone ile hava desteğinin de sağlandığı operasyonda, 9 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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