Şampiyonluk getiren yaşam azmi

Yüzde yirmi yaşama şansına rağmen iyileşti, okçuluğu öğrendi, azmedip dünya şampiyonu oldu.



İstanbul'da üniversitede geçirdiği kaza sonrası hayatta kalma şansının yüzde yirmi olduğu söylenmesine rağmen yaşama tutunan Caner Aydın (29), uzun bir tedavi sürecinin ardından iyileşip okçuluk sporuna yöneldi ve dünya şampiyonluklarıyla biten başarılara koştu.

Son altı ayda elde ettiği derecelerle beş madalya kazanan Caner Aydın "Ben bir kaza sonucunda tekerlekli sandalye kullanmaya başladım ama tekerlekli sandalyeye mahkum olmadım. Tekerlekli sandalyeyle birlikte hayata tutundum, hareket edebildim" dedi.