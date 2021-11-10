Saatlerin çarkları heykele dönüşüyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Mustafa Tuğrul, saat mekanizmalarını ve bisiklet parçalarını kullanarak metal heykeller yapıyor. Eski saatlerin çarklarını, bisikletlerin pedalları ile zincirlerini ve bazı dişli parçalarını kullanan Tuğrul, şimdiye kadar 10 hareketli heykel tasarladı. Tuğrul'un insan ile at, turna gibi hayvan figürlerinden oluşan eserleri fuar ve sergilerde dikkati çekiyor.

