Rize'de yağmurla kayan toprağın altına aldığı otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

Rize'de öğle saatlerinde başlayan yağmurun etkisini artması üzerine merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprak kaymaları meydana geldi. Mahalledeki bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Gündoğdu-Veliköy yolunda şiddetli yağışın etkisiyle kayan toprak, seyir halindeki bir otomobili altına alıp sürükledi. Otomobildeki 4 kişi, bakkal Tural Yavaşı'nın yardımıyla dışarıya çıkabildi.

Olaydan yara almadan kurtulan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrol amacıyla hastaneye götürüldü, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Araçtakilerin dışarı çıkmasına yardım eden Yavaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmurun etkisiyle bir ses duyduklarını belirterek, "Bir çığlık sesi geldi, arabanın toprak altında kaldığını gördük. Arkadaki kapı açılmıyordu, bayanlar çıkamıyordu. Kapıyı zorla açtık, onları dışarı çıkardık. Durumları iyiydi, korkmuşlardı." dedi.

Öte yandan yağış nedeniyle bölgedeki derelerin su debisinde de yükselme meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri, toprak kayması meydana gelen yollarda çalışma başlattı, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.