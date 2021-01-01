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01 Ocak 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 14:00:00

Puhu kuşu seferberliği

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Iğdır'da soğuk havada bitkin düşen puhu kuşu, 2 bina arasındaki boşluğa sığındı.

Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki 2 apartmanın arasındaki boşlukta uçamayan puhu kuşunu görenler, itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye giden itfaiye ekibi, puhu kuşunu alıp, itfaiye müdürlüğüne götürdü. Ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim etti. Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürü Seddat Karadağ, itfaiye ekipleri olarak yangınlara müdahale etmenin yanı sıra bütün canlılara yardımcı olduklarını belirterek, "Kentte olası trafik kazaları olsun, doğal afetlerde olsun vatandaşların canlarını kurtarmak görevimizdir. Bunun yanında yaban hayattaki canlıları kurtarmayı da kendimize görev saymışız. Böyle güzel bir kuşu kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Mete Türkoğlu da dağlık alanda yaşayan puhu kuşunda herhangi bir yara olmadığını, soğuk hava sebebiyle bitkin düştüğünü bildirdi. Bakıma alınan kuş, daha sonra doğal yaşamına bırakılacak.

Etiketler : puhu kuşu Iğdır kuş
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