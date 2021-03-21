Polislerden yaş günü sürprizi

Bunun üzerine ekipler, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki eve pastayla gidip, küçük çocuğun doğum gününü kutladı. Oyuncak polis arabasının da hediye edilmesiyle mutlu olan Bilal Emin, daha sonra polislerin kullandığı motosikletle tur attı.

Oğlunun mutlu olmasıyla çok sevinen Abdurrahman Suat Sucu, "Dün emniyet müdürlüğümüze başvurdum. Oğlumun doğum günü var, dedim. Çok mutlu olacağını düşündüm; onlar da bizi kırmadılar, çocuğumu sevindirdiler. Allah da onları sevindirsin" dedi.

Bilal Emin Sucu da çok mutlu olduğunu belirterek, polis olmak istediğini söyledi.