Platin İş Kitapları Ödülleri 2021 İçin Halk Oylaması Başladı

lki 2017'de verilen ve büyük ses getiren Platin İş Kitapları Ödülleri ile ilgili konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman "Platin Dergisi Yayın Kurulu'muz ile titiz bir çalışmayla 10 farklı kategoride adaylarımızı belirledik. Amacımız; Türkiye'nin iş hayatını güçlendiren, tecrübelerini ve bilimsel çalışmalarını aktararak Türk ekonomisinin gelişimini sağlayan yayın evlerini, yazarlarını, çevirmenlerini ve iş adamlarını daha geniş kitlelerle buluşturmak, iş dünyasının gelişimini sağlam temellere dayandırmaktır. Platin İş Kitapları Ödülleri, bir ilki gerçekleştirerek Türk iş dünyamıza bilimsel, kültürel, sosyolojik ve analitik açıdan bakan değerli düşünce insanlarımızı bir araya getirmiş olacak. Bu vesileyle, aday olan tüm yayınevlerimizi, yazarlarımızı ve çevirmenlerimizi kutluyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Turkcell ana sponsorluğunda hayata geçen Platin İş kitapları Ödülleri için www.iskitaplariodulleri.com web sitesinde başlayan halk oylaması 10 Aralık 2021 Cuma günü sona erecek. Yılın en iyi iş kitapları, yazarları ve yayınevinin açıklanacağı ödül töreni ise 17 Aralık 2021 Cuma günü 20.00 itibariyle 24 TV'den canlı yayınlanacak. Platin Dergisi'nin Ocak 2022 sayısı ile de değerli okuyucularıyla buluşacak.

Siz de Platin Dergisi Yayın Kurulu tarafından belirlenen açılan adayları görmek ve oy kullanarak ödüllere katkıda bulunmak isterseniz, www.iskitaplariodulleri.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.