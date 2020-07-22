Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı genç kızın cesedine yapmadığı kalmamış

Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Pınar Gültekin'in cesedi yok etmek için yakmaya çalışan Cemal Metin Avcı, cinayet detaylarını da anlattı. Katilin verdiği ifade isyan ettirdi. Cemal Metin Avcı Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabı aracılığı ile bulundu..

Katil sevgili, Pınar'ın cesedini yok etmek için her yolu denemiş. Cemal Metin Avcı'nın cinayeti işledikten sonra genç kızın bedenini yakmak için benzinlikten pet şişeyle benzin aldığı ortaya çıktı.

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğarak öldürdükten sonra cesedini yakan katil zanlısı Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Ayrıca Pınar'ın ailesinden de açıklama geldi. İşte Pınar Gültekin olayına dair son gelişmeler.

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 5 gün önce kayıplara karışmıştı. Genç kız en son bir AVM'de ablası ile telefon görüşmesi yapmış sonrasında hattı kesilmişti. Pınar Gültekin'i sağ bulma umuduyla arayan annesi ve ablası onu korkunç bir şekilde buldu. Genç kız öldürülmüş ve bir varille ormana gömülmüştü. Pınar'ın eski sevgilisinin kimliğini tespit eden jandarma Cemal Metin Avcı'ya gözaltına alınca cinayet itirafı geldi.

CESEDE YAPMADIĞI KALMAMIŞ!



Cemal Metin Avcı jandarmadaki sorgusunda 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etti. Genç kızı boğazını sıkarak öldürdüğünü anlatan Avcı'nın, ardından Pınar'ın cesedine yapmadığı şey kalmamış. Önce cesedi bir varile koyan Avcı, ardından benzin istasyonuna gidip bir pet şişe dolusu benzin almış. Bununla cesedi ateşe veren Avcı, yok olmadığını görünce bu kez üstüne derz dolgu dökmüş. Cesedi bir gün depoda bekleten katil zanlısı, varili ormana atıp evine eşi ile kızının yanına gitmiş.

KATİL ZANLISININ EMNİYETTEKİ İLK İFADESİ



Evli ve bir kız çocuğu babası olan Cemal Metin Avcı’nın Jandarma'da cinayeti itiraf ettiği ifadesinde şunları söyledi: Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi.

*O zaman son olarak “Çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim” diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim. Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum.

CESEDİ ÖNCE YAKMAYA ÇALIŞTIM



* Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım.

* Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. * Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim.

Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu.

Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum.

EMNİYETTEKİ SON İFADESİNDE 'PARA' İDDİASI ORTAYA ATTI



Bar işletmecisi olan Cemal Metin Avcı, emniyette verdiği ifadesinde ise genç kızın kendisinden para istediğini iddia etti. Avcı şunları söyledi:

-"Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm"

ARKADAŞLARI : ŞİDDET GÖRÜYORDU AYRILMAK İSTEDİ



Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Gültekin’in üniversiteden sınıf arkadaşları ise şunları söyledi:

- Pınar birçok kez ayrılmak istemişti, çünkü Cemal Metin Avcı’dan şiddet gördüğünü söylüyordu. Evli bir erkekle olmanın sıkıntısını yaşıyordu. İyi bir kişi ile olmak ve üniversiteden sonra evlenmek istiyordu. Son olarak “Aradığım arkadaşımı buldum, çok mutluyum” diyordu. Gerçekten mutluydu. Ama Cemal Metin Avcı peşini bırakmamıştı. Sık sık rahatsız ediyordu, Pınar’ı.

Cesedi bu varilde bulundu : Cemal Metin Avcı'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı. Pınar Gültekin'in cansız bedeni, savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ACILI BABA: KIZIMIN CENAZESİNİ 15 GÜN SONRA VERECEKLERMİŞ



Muğla'nın Ula İlçesinde öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesini bekleyen acılı baba Sıddık Gültekin, "Şu anda çok sinirliyim, sinirli halimle konuşuyorum bütün Türkiye'den de özür diliyorum. Maalesef 6 senedir kızım burada okul okuyor. Bir tane canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür. Ben kızımın cenazesini almaya gelmişim. Sessiz sedasız kızımı götürmek istiyorum, şu anda doktor bey bana diyor ki 'DNA testi acaba kızınız mı değil mi? 15 gün sonra cenazeyi alırsınız.' Ne zaman çıkacağı belli değil. Bizim insanlar hepsi şu anda bekliyorlar, kabristanı bile açılmış. Muğla'da bir sene içinde üçüncü vaka oluyor. Jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederim. Ben 15 gün burada yaşayamam" dedi.

KARDEŞİMİ 'BEKARIM' DİYE KANDIRMIŞ



İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin ise, şöyle konuştu: "Kız kardeşim burada üniversite okurken kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça vurarak, darbederek arabasına bindirerek, ormanlık alana götürüyor. Orada dövüyor. Bayıldığını görünce kızı boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Daha sonra üzerine beton döküyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bu olay yarın başkasının başına gelebilir. Şu an Adli Tıp Kurumu’nda vücudu deforme olduğu için DNA testi yapılacağı ve 15 güne kadar sürebileceğini söylediler. Bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz yok. Cenaze için akrabalar yola çıkmış durumda. Mezarı bile Bitlis'in Hizan ilçesinin Kayber köyünde bu sabah kazılmıştır."

BAYRAMDA EVE GELECEKTİ, ERKEK KATLİAMINA KURBAN GİTTİ



-"Buraya üniversite okumaya gelmiş. Bu sene zaten son senesiydi. İki dersinden kalmıştı. Derslerini verip, bayramda evine gelecekti. Kimseye zararı olmayan kızdı yani. Özgecan Aslan gibi o da masum biriydi, erkek katliamına kurban gitti. Biz burada mağdur durumdayız, bir an önce cenazemizin verilip, memleketimize gömmeye gitmek istiyoruz".

PINAR'I ÖLDÜREN EVLİ BİR KIZ BABASI



Pınar Gültekin'in ailesi ve yakınlarının Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü önündeki bekleyişi sürüyor. Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, evli ve bir kız çocuğu babası. Pınar'ın katili olan Cemal Metin Avcı, Menteşe ilçesinde bar işletiyor.

Katil Avcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken kurulan özel ekip Pınar Gültekin’in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede şoke eden gerçek ortaya çıktı.

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip, Pınar Gültekin’in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Gültekin’in sosyal medya hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’yı engellediği ortaya çıktı.

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar Gültekin’in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Cemal Metin Avcı ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisi üzerine bu kişi hakkında incelemeler yaptı. Katil zanlısı Avcı, üzerindeki şüphelerin artması sonrası gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda, sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından 16 Temmuz tarihinde neden engellendiği ve akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzini ne yaptığı soruları üzerine cinayet düğümü çözüldü.