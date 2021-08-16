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16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:00:00

Patik paraları afetzedelere

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Manisa'da yaşayan Zeynep Bilgici (71), Muğla'daki orman yangınından etkilenenlere yardım elini uzattı.

'Tok yatmaya vicdanım kabul etmedi'

Manisa'da yaşayan Zeynep Bilgici (71), Muğla'daki orman yangınından etkilenenlere yardım elini uzattı. Alzheimer hastası eşi Sami Bilgici'nin (72) emekli maaşıyla geçinen Bilgici, ördüğü patikleri satarak biriktirdiği parayı afetten etkilenenlere küçükbaş hayvan olarak bağışlamaya karar verdi.

Ahmetli Kaymakamlığı'na gidip maddi yardım yapma konusunda bilgi alan Bilgici, bankada açılan yardım kampanyası hesabına bin TL yatırdı. Bilgici, "Onlar yangınla uğraşırken, tok yatmayı vicdanım kabul etmedi. Onlar da tok yatsın diye paramı gönderdim" dedi.

Zeynep Bilgici "Zaten o parayı askerlerimize gönderecektim ama yangın çıkınca yangın yerine göndermek istedim" diye konuştu.

Etiketler : Manisa Zeynep Bilgici orman yangını
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