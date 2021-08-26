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26 Ağustos 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 17:30:00

Otizmli Mira'nın konuşma heyecanı

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İletişim bozukluğu olan ve hiç konuşmayan atipik otizmli 5 yaşındaki Mira, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle iletişim kurmaya başladı.

İletişim bozukluğu olan ve hiç konuşmayan atipik otizmli 5 yaşındaki Mira, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle iletişim kurmaya başladı. Mira'nın eski halinden eser kalmadığını ve mucize bir çocuk olduğunu söyleyen anne Sibel Demirkıran, "Ağzından kelime çıkmayan, topluma karışmayan Mira'yı şimdi susturamıyoruz" dedi.

Bağcılar'da yaşayan Sibel Demirkıran'ın otizmli çocuğuyla mücadelesi 5 yıl önce başladı. 2 yaşına kadar hiç konuşmayan, yaşıtlarına uygun hareket etmeyen ve kalabalıktan kaçan Mira'nın durumundan endişelenen anne, kızını çocuk-ergen psikiyatrisine götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda Mira'nın yüzde 40 oranla atipik otizmli olduğu ortaya çıktı.

Anne Sibel Demirkıran, aldığı bu haberden sonra bugüne kadar yaşananları şöyle anlattı:

"Çocuğuma sözel ve sözel olmayan iletişim bozukluğu tanısı konuldu. 2 yaşına kadar gözlemlerim sonucu bir şeylerin ters gittiğini fark etmiştim ancak konduramıyordum. Hiç zaman geçirmeden eğitimlere başladık. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı bu konuda bizim hayatımızın dönüm noktası oldu. Hocalarımız önce bize yol haritası çizdiler sonra da Mira'yla yakından ilgilendiler. Bu samimi ve özverili sürecin sonunda Mira mucize bir çocuk oldu. İyileşti ve raporu da düştü. O da artık yaşıtları gibi davranıyor, konuşuyor, topluma karışıyor. Evimiz eskiden sessiz bir yerdi, şimdi bayram yeri. Ağzından kelime çıkmayan, topluma karışmayan Mira'yı şimdi susturamıyoruz. Bize bu imkanları sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da teşekkür ediyorum."

Demirkan, şimdi kızıyla hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan "Mira'nın Güncesi" isimli kitap yazıyor.

Etiketler : Otizmli Mira Anne Sibel Demirkıran Mira
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