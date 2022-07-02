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02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:00:00

Osmanlının kurulduğu topraklarda Mehteran keyfi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurulu olan Osmanlı Mehteri Araştırma Kültür Derneği bünyesindeki 30 kişiden kurulu Mehteran Takımı, 15 yıldır Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda önemli bir kültür varlığını yaşatıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurulu olan Osmanlı Mehteri Araştırma Kültür Derneği bünyesindeki 30 kişiden kurulu Mehteran Takımı, 15 yıldır Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda önemli bir kültür varlığını yaşatıyor. Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Sağan, Dünya'nın en eski askeri bando takımları arasında bilinen mehteran takımı günümüzde de yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Etiketler : bilecik mehteran bozüyük
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