25 Mart 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 17:30:00
Örnek dostluk
Sinop Boyabat'ta yaşayan emekli Kadriye ve Ömer Akgün çifti, her gün ilçenin farklı noktalarındaki sokak hayvanlarını besleyip yaralı olanların da tedavilerini yaptırıyor. Çift, dokuz yavru dünyaya getiren köpekle yavrularına da yardım eli uzattı.
Kadriye Akgün, "Bu canlar bize Allah'ın emaneti. Belki hayvanları sevmeyenler de vardır ama onlara bakmakla yükümlüyüz. En azından evimizin önüne bir kap su, artan yiyeceklerimizden koysak inanın bu hayvan hiç aç kalmaz" diye konuştu.