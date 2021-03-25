Örnek dostluk

Kadriye Akgün, "Bu canlar bize Allah'ın emaneti. Belki hayvanları sevmeyenler de vardır ama onlara bakmakla yükümlüyüz. En azından evimizin önüne bir kap su, artan yiyeceklerimizden koysak inanın bu hayvan hiç aç kalmaz" diye konuştu.

