Ordu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Kentin çeşitli ilçelerinde etkili olan dolu araçlara, çatılara ve tarım arazilere zarar verdi
Ordu'da etkili olan dolu tarım arazileri ile çatılara ve araçlara zarar verdi.
Kumru, Gürgentepe ve Korgan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini ceviz büyüklüğündeki doluya bıraktı.
Bazı sürücüler araçlarını, battaniye sararak doludan korumaya çalıştı.
Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kısa sürede etkisini gösteren dolunun bir anda afete dönüştüğünü söyledi.
Dolunun 8 mahallede etkisini gösterdiğini aktaran Yalçuva, "Birçok evin çatısı delindi, bazı araçların camları kırıldı, birçok üreticimize ait fındık bahçeleri de doludan olumsuz etkilendi." dedi.
Yalçuva, hasar tespitinin kısa sürede başlayacağını kaydetti.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bitlis'te muhtar seçilen tarih bölümü mezunu, sokakları sınıfa çevirdi
- Kadın askerler köy çocuklarının oyunlarına ortak oluyor
- Kazanan çevre ve İstanbullular oldu! Geri dönüşümle İstanbulkartlara 92 bin TL yüklendi
- 5 hırsızlık olayının şüphelisi bir başka hırsızlık için keşif yaparken suçüstü yakalandı
- Aydın'da park halindeyken yanmaya başlayan kepçe hurdaya döndü