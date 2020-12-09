Okuma azmi yol yaptırttı

Mardin'in Derik İlçesi'ne bağlı kırsal Düztaş Mahallesi'nde yaşayan Esen Ailesi'nin tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 3'üncü sınıf öğrencisi oğulları Sabahattin Esen, ev ile okul arasındaki yolun toprak ve taş yol olması nedeniyle derslere annesinin sırtında gitmek zorunda kaldı. Toprak ve taş olan yolun kışın çamurla kaplandığını ve durumun daha da kötüleştiğini söyleyen aile, “Bu yolun yapılmasını istiyoruz" diye yardım çağrısında bulundu.



TEK İSTEĞİ DOKTOR OLMAK

Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çocuğun okula tekerlekli sandalye ile gidebilmesi için yolu parke taşı ile döşetti. Anne Berfin Esen, kendisinin hiç okula gitmediğini ve okuma yazmasının olmadığını belirterek, "Bu nedenle çocuklarımı okutmak istiyorum. Valimize, ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Sabahattin okumaya çok meraklı. 'Ben doktor olacağım' diyor" dedi.

DOKTOR OLUP HERKESE BAKACAĞIM



Sabahattin Esen beyin cerrahı olmak istediğini söyleyerek, "Vali bana yardım etti, teşekkür ederim. Sesimi duydu, yolumu yaptı. Ben okumak istiyorum, ben doktor olup herkese bakacağım" diye konuştu.



AKÜLÜ ARABASI DA YOKTU

Anne Berfin Esen "Günlük yevmiyeyle çalışan insanlarız. Çamurlu yolda gidip gelmeye çalışırken Sabahattin'in tekerlekli sandalyesi kırılmıştı. Yeni akülü araba da alamamıştık, bu yolun yapılması bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

