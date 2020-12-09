  • BIST
    1350.32
  • Dolar
    7,8292
  • Euro
    9,4528
  • Altın
    462,9960
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında
BM Çevre Programı: Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor
Kurtulmuş: Erken seçim olabilmesi için rasyonel şartların olması lazım
AB'den 30 milyon elektrikli otomobil hedefi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP'nin önde gelen isimleri açıkladı
Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı: Yerli otomobilde kullanılacak kalitede
5 yıl sonra yeniden gündem oldu...
"Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz"
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Pandemi bakım ücreti ödüyoruz
"2023'te hangardan çıkacak"
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e yapılan ırkçılığa kınama
Medipol Başakşehir-PSG maçındaki ırkçılığa Türkiye'den tepki yağdı
Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı: Türkiye ile anlaşmak için siyasi olarak şansımız iyi
Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'
ABD ile Slovenya arasında nükleer iş birliği anlaşması
Fikret Kuşkan 'Defne İle Son Gece'nin çekimleri başlamadan ayrıldı
Bu da Aleyna Tilki'nin AVM tarzı
Burcu Esmersoy'un Kapadokya pozları
Moğollar'dan 11 yıl sonra yeni albüm
Modacı Gülşah Saraçoğlu canlı yayını bastı! Küfürler yağdırdı...
Jessica May: Yeni yaşımda minikleri güldürelim
Pelin Akil ile Müge Boz'un bebeklerle keyifli günü
'Alyansımı asla çıkarmayacağım'
Okuma azmi yol yaptırttı
09 Aralık 2020 Çarşamba 18:29:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 18:29:00

Okuma azmi yol yaptırttı

ABONE OL

Mardin'de tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Sabahattin'i kışın çamurla kaplanan okul yolunda annesi sırtında getirip götürüyordu. Sosyal medyadan yardım çağrısı yaptılar. Vali, hiç zaman kaybetmeden o yolu parke taşıyla döşetti.

Mardin'in Derik İlçesi'ne bağlı kırsal Düztaş Mahallesi'nde yaşayan Esen Ailesi'nin tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 3'üncü sınıf öğrencisi oğulları Sabahattin Esen, ev ile okul arasındaki yolun toprak ve taş yol olması nedeniyle derslere annesinin sırtında gitmek zorunda kaldı. Toprak ve taş olan yolun kışın çamurla kaplandığını ve durumun daha da kötüleştiğini söyleyen aile, “Bu yolun yapılmasını istiyoruz" diye yardım çağrısında bulundu.

TEK İSTEĞİ DOKTOR OLMAK

Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çocuğun okula tekerlekli sandalye ile gidebilmesi için yolu parke taşı ile döşetti. Anne Berfin Esen, kendisinin hiç okula gitmediğini ve okuma yazmasının olmadığını belirterek, "Bu nedenle çocuklarımı okutmak istiyorum. Valimize, ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Sabahattin okumaya çok meraklı. 'Ben doktor olacağım' diyor" dedi.

DOKTOR OLUP HERKESE BAKACAĞIM

Sabahattin Esen beyin cerrahı olmak istediğini söyleyerek, "Vali bana yardım etti, teşekkür ederim. Sesimi duydu, yolumu yaptı. Ben okumak istiyorum, ben doktor olup herkese bakacağım" diye konuştu.

AKÜLÜ ARABASI DA YOKTU

Anne Berfin Esen "Günlük yevmiyeyle çalışan insanlarız. Çamurlu yolda gidip gelmeye çalışırken Sabahattin'in tekerlekli sandalyesi kırılmıştı. Yeni akülü araba da alamamıştık, bu yolun yapılması bizi çok mutlu etti" diye konuştu.  

Etiketler : Sabahattin Esen Mahmut Demirtaş Mardin okuma azmi
Tedbirler hayat kurtarır

Tedbirler hayat kurtarır
Savaşçı Paşa Can Yaman...

Savaşçı Paşa Can Yaman...
Batuhan Mutlugil'den Duman'sız albüm

Batuhan Mutlugil'den Duman'sız albüm
AVM'de senaryo çalışması

AVM'de senaryo çalışması
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!
Eski eşlerden samimi kutlama

Eski eşlerden samimi kutlama
Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine

Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine
‘Ayrılmadık' ateşi yaktılar

‘Ayrılmadık' ateşi yaktılar
Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz

Sinan Akçıl altını çizdi ve ekledi: Playback değil canlı okuyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER