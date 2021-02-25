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25 Şubat 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 12:00:00

Okulum Rengarenk

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Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Okulum Rengarenk Projesi"ni hayata geçirdi. Bakanlığın onayıyla 2019 yılının ekim ayında hayata geçirilen proje kapsamında 25 gönüllü, şimdiye kadar 19 okulu renklendirdi.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Okulum Rengarenk Projesi"ni hayata geçirdi. Bakanlığın onayıyla 2019 yılının ekim ayında hayata geçirilen proje kapsamında 25 gönüllü, şimdiye kadar 19 okulu renklendirdi.

Gönüllüler, tespit ettikleri köy okullarına gidiyor, okulları boyuyor, resimler ve çizgi film karakterleri çiziyor. Edebiyat, tarih, teknolojik temalı farklı konseptleri okulların duvarına yansıtan gençler, hem çocukları mutlu ediyor hem de okulları yeniliyor.

Etiketler : gaziantep okul renklendirme
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