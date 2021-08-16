Öksüz kalan Garip'i evde besliyorlar

Bartın'da yaşayan minibüs şoförü Hasan Turgut (49), kentteki sel sırasında ahırdaki buzağıyı kucağına alıp, evine getirdi. Turgut, annesi selde ölen 10 günlük buzağıyı biberonla besliyor. Hasan Turgut'a eşi Emine Turgut da yardımcı oluyor.



Turgut ailesi "Buzağıyı biberonla besliyoruz ama bize yem lazım, yardım etmek isteyenlerin desteğini bekliyoruz. Buzağımıza 'garip' ya da 'öksüz' adını vereceğiz" dedi.

